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Ракетные удары по Ирану: как это повлияет на мировую торговлю нефтью

США нанесли ракетно-бомбовый удар по ядерным объектам Ирана в ночь с субботы на воскресенье. В ответ Иран рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива. По сообщениям СМИ, это предложение обсуждается в иранском парламенте, однако окончательное решение будет принято Советом национальной безопасности.

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Ормузский пролив является ключевой артерией для экспорта энергоресурсов из Персидского залива. Аналитики БКС Мир инвестиций отмечают, что в случае блокировки пролива мировое предложение и экспорт нефти могут сократиться на четверть. В Персидском заливе находятся экспортные порты таких стран, как Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Катар и Бахрейн.

Персидский залив также играет важную роль в экспорте газа, особенно в связи с объемами СПГ из Катара. Возможные потери в экспорте СПГ могут составить 20% мировой торговли.

Нефтяной рынок в понедельник утром отреагировал небольшим ростом цен на сырье.

«Если поставки будут бесперебойными без дальнейшей эскалации, то со временем цены на нефть и газ скорректируются вниз.  Если Иран перекроет Ормузский пролив, котировки Brent наверняка превысят $100 за баррель. Однако будет важно заявление, с которым Иран блокирует пролив, в частности, продолжительность и условия снятия блокады, и способ прекращения движения судов через пролив», – резюмируют эксперты БКС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Ирано-израильский конфликт
Ракетные удары по Ирану: как это повлияет на мировую торговлю нефтью
10 день ирано-израильский конфликта. Главные события на 23 июня 2025 года
Захарова: США, не вмешивайтесь в дела России и Китая!
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