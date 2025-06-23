Ракетные удары по Ирану: как это повлияет на мировую торговлю нефтью

США нанесли ракетно-бомбовый удар по ядерным объектам Ирана в ночь с субботы на воскресенье. В ответ Иран рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива. По сообщениям СМИ, это предложение обсуждается в иранском парламенте, однако окончательное решение будет принято Советом национальной безопасности.

Ормузский пролив является ключевой артерией для экспорта энергоресурсов из Персидского залива. Аналитики БКС Мир инвестиций отмечают, что в случае блокировки пролива мировое предложение и экспорт нефти могут сократиться на четверть. В Персидском заливе находятся экспортные порты таких стран, как Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Катар и Бахрейн.

Персидский залив также играет важную роль в экспорте газа, особенно в связи с объемами СПГ из Катара. Возможные потери в экспорте СПГ могут составить 20% мировой торговли.

Нефтяной рынок в понедельник утром отреагировал небольшим ростом цен на сырье.

«Если поставки будут бесперебойными без дальнейшей эскалации, то со временем цены на нефть и газ скорректируются вниз. Если Иран перекроет Ормузский пролив, котировки Brent наверняка превысят $100 за баррель. Однако будет важно заявление, с которым Иран блокирует пролив, в частности, продолжительность и условия снятия блокады, и способ прекращения движения судов через пролив», – резюмируют эксперты БКС.