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Отца и дочь унесло на надувном матрасе на Байкале

Инцидент произошел возле поселка Култук.

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В воскресенье спасатели эвакуировали мужчину и 10-летнюю девочку, которых ветром унесло на 500 метров от берега возле поселка Култук. Инцидент произошел из-за нарушения правил безопасности – использования надувного матраса на открытой воде. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Иркутской области.

В МЧС напомнили об опасности плавательных средств, не предназначенных для открытых водоемов, и призвали отдыхающих соблюдать осторожность.

Ранее правительство Иркутской области и компания «Фортал» заключили соглашение на Петербургском международном экономическом форуме. В соответствии с ним на берегу Байкала в поселке Култук будет восстановлена причальная инфраструктура.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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