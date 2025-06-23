Отца и дочь унесло на надувном матрасе на Байкале

Инцидент произошел возле поселка Култук.

В воскресенье спасатели эвакуировали мужчину и 10-летнюю девочку, которых ветром унесло на 500 метров от берега возле поселка Култук. Инцидент произошел из-за нарушения правил безопасности – использования надувного матраса на открытой воде. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Иркутской области.

В МЧС напомнили об опасности плавательных средств, не предназначенных для открытых водоемов, и призвали отдыхающих соблюдать осторожность.

Ранее правительство Иркутской области и компания «Фортал» заключили соглашение на Петербургском международном экономическом форуме. В соответствии с ним на берегу Байкала в поселке Култук будет восстановлена причальная инфраструктура.