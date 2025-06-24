«Хороший проект ценится в любые времена». Дан торжественный старт строительству ЖК «ВЕКТОР премиум-квартал»

В Октябрьском районе Иркутска началось строительство «ВЕКТОР премиум-квартала», жилого комплекса нового формата. Отдавая дань старинной традиции, девелоперы и партнеры проекта заложили в основание первой блок-секции монеты – как символ устойчивости и пожелание благополучия будущим резидентам квартала.

Памятные монеты "ЖК «ВЕКТОР премиум-квартал». Фото А. Федорова.

«Наши покупатели верят в нас, в то, что мы делаем»

– Это красивое начало новой истории – и для нас, и для города. Ведь то, что мы предлагаем, в Иркутске, на мой взгляд, еще никто не делал, – такими словами напутствовал строителей Роман Мацинский, руководитель проекта «ВЕКТОР премиум-квартал».

По его словам, интерес к проекту со стороны потенциальных резидентов появился задолго до получения девелопером разрешения на строительство и начала продаж. Среди покупателей есть и резиденты фитнес-клуба Vector Premium Fitness*, которые уже знакомы и с уровнем сервиса, и со стремлением девелопера довести все до совершенства. И те, кто давно ждал проектов такого уровня, в такой локации.

Роман Мацинский, руководитель проекта «ВЕКТОР премиум-квартал», на торжественной церемонии закладки памятных монет. Фото А. Федорова.

– Всех их объединяет взгляд на жилье не просто как на квадратные метры – пусть и в безупречном исполнении, – а как на стиль жизни. Их привлекает сервисное наполнение нашего предложения. И они верят в нас, в то, что мы делаем, в то, что мы выводим представление о премиальном качестве в Иркутске на иной уровень, – подчеркнул Роман Мацинский.

В основу проекта «ВЕКТОР премиум-квартал» положена концепция кондоминиума. Не покидая жилого комплекса, резиденты могут получить полный набор услуг – фитнес-клуб, спа, кафе, ресторан, бытовое обслуживание, доставка заказов до двери и другие сервисные удобства. Этот формат известен многим в основном по зарубежным поездкам, а теперь он появится и в Иркутске.

В компании убеждены: несмотря на непростую ситуацию на рынке недвижимости в стране, «ВЕКТОР премиум-квартал» будет успешен.

ЖК «ВЕКТОР премиум-квартал». Предоставлено компанией.

«Здесь главное – комфорт резидентов»

– Я далеко не впервые присутствую при закладке нового здания, но каждый раз испытываю трепет. Растущие вверх этажи – для меня уже рутина. А вот старт, начало нового – это прекрасный момент, – поделился Марат Фатахов, директор по строительству.

Опираясь на свой многолетний профессиональный опыт, он отметил, что «ВЕКТОР премиум-квартал» отличается подходом: здесь нет экономии, оптимизации площадей, главное – комфорт будущих резидентов.

– Скажем, глаз специалиста заметит в фундаменте первой блок-секции сразу пять приямков под лифты. Это нужно, чтобы разделить потоки: двумя лифтами будут пользоваться только жители дома, еще два – панорамных – предназначены для посетителей ресторана и лаунж-бара на верхних этажах. Еще один – технический, тоже для нужд административных помещений наверху, – указал Марат Фатахов.

Марат Фатахов (слева) и Роман Мацинский. Фото А. Федорова

У жилого комплекса будет необычный фасад, высококлассные окна с алюминиевым профилем, премиальная инженерия. Для него уже разрабатывают свою систему «Умный дом», которая включает не только ставшие стандартными для Иркутска решения, вроде автоматического учета ресурсов и подачи показаний, но и цифровые системы допуска и безопасности, собственное приложение для управления жильем и коммуникации со службой заботы о резидентах.

Марат обратил внимание на то, как динамично идут работы на площадке. Фактически стройка началась задолго до торжественной церемонии – уже готов фундамент второй блок-секции, на стадии технического этажа находится пятая блок-секция. К новому году все основные объекты ЖК поднимутся над землей.

– Но блок-секция №1 стартует именно сегодня, – уточнил Марат Фатахов. – У нас сложилась очень хорошая, мощная команда. Она наполняется, прирастает профессионалами, поэтому я считаю: у нас есть все, чтобы сделать из этого земельного участка украшение Иркутска. Это действительно хороший проект – а хорошие проекты ценятся в любые времена.

Участники торжественной церемонии старта строительства ЖК "Вектор премиум-квартал". Фото А. Федорова.

«Это не просто квартиры, а счастье тех, кто будет тут жить»

Сбер, финансовый партнер проекта «ВЕКТОР премиум-квартал», тоже внес свою лепту в церемонию – причем в буквальном смысле: Екатерина Болотникова, заместитель управляющего Иркутского отделения ПАО «Сбербанк», заложила в фундамент ЖК серебряную монету, пожелав успеха проекту.

– Мы рады предоставить проектное финансирование для такого необычного проекта. Этот ЖК – не просто почти 39 тысяч квадратных метров жилья или 244 квартиры в шести блок-секциях. На самом деле – это счастье его жителей. Вся экосистема и инфраструктура ЖК направлены на то, чтобы люди могли максимальное количество времени проводить со своими близкими, с семьей. И это замечательно! – сказала она.

Участники торжественной церемонии старта строительства ЖК "Вектор премиум-квартал". Вторая справа - Екатерина Болотникова. Фото А. Федорова.

Общий лимит финансирования проекта, по ее словам, составил более четырех миллиардов рублей. Екатерина Болотникова рассказала, что с точки зрения банка, все документы, все финансовые аспекты были очень тщательно проработаны командой девелопера.

– И конечно, столь же тщательно нами проанализированы. Поэтому с финансовой точки зрения у нас нет сомнений, что проект будет реализован. И те, кто решит обрести свое счастье здесь – его получит, – резюмировала Екатерина Болотникова.

ЖК «ВЕКТОР премиум-квартал». Предоставлено компанией.

*«Вектор премиум фитнес»

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