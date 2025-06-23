Иркутская область заняла 19 место в России по социально-экономическому положению

На первой строчке Москва.

Москва и Санкт-Петербург с показателями выше 90 баллов возглавили рейтинг социально-экономического развития регионов по итогам 2024 года. В тройку лидеров также вошла Республика Татарстан, тогда как последние места заняли Тува и Еврейская автономная область. Рейтинг составлен РИА Новости.

Иркутская область разместилась на 19 строчке. Соседние регионы – Красноярский край, Новосибирская область и Республика Бурятия – на 10,18 и 73 местах соответственно.

Эксперты отмечают положительную динамику: 76 регионов улучшили свои показатели, при этом разрыв между лидерами и аутсайдерами сократился. Наибольший прогресс показали Удмуртия, Ленинградская область и Чечня, где интегральный рейтинг вырос более чем на 5 баллов. В десятку наиболее развитых регионов традиционно вошли промышленные центры и ресурсодобывающие территории, обеспечивающие более половины совокупного ВРП страны.

Ранее Иркутская область заняла 43 место в России по благосостоянию населения. На одну зарплату жители региона могут себе позволить почти два фиксированных набора товаров и услуг.