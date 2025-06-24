Трамп провозгласил конец войны между Израилем и Ираном

Дональд Трамп объявил о достижении полного прекращения огня между Израилем и Ираном. Президент подчеркнул, что «через 24 часа мир будет приветствовать официальное завершение 12-дневной войны», передаёт РБК.

«Поздравляем всех! Израиль и Иран полностью согласились на полное и всеобъемлющее прекращение огня (примерно через шесть часов, когда Израиль и Иран завершат свои текущие, последние миссии!), на 12 часов, после чего война будет считаться завершенной», — написал он в Truth Social.

Трамп выразил благодарность обеим сторонам конфликта и пожелал всему региону мира и процветания.

Однако представители иранского правительства опровергли информацию. Как сообщает CNN высокопоставленный иранский чиновник, Тегеран не получал никаких предложений о прекращении огня и не видит для этого причин. По его словам, Иран продолжит борьбу до тех пор, пока «не достигнет прочного мира», и будет рассматривать заявления Израиля и США как «обман, призванный оправдать нападения на интересы Ирана».

Напомним, военные действия начались 13 июня, когда израильские силы начали масштабную атаку на объекты иранской ядерной инфраструктуры. Вскоре последовали удары США по ключевым ядерным центрам Ирана. Несмотря на усилия международного сообщества и предупреждение Ирана о готовящемся нападении, стороны конфликта остались далеко друг от друга по вопросам дальнейших шагов.