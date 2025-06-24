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Трамп поблагодарил Иран за предупреждение об атаке на базу в Катаре

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Иран за предварительное предупреждение о ракетном обстреле американской базы Аль-Удейд в Катаре. По его словам, благодаря этому уведомлению удалось избежать жертв и серьезных повреждений, передаёт РБК.

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Трамп охарактеризовал атаку как «очень слабую»: из 14 выпущенных ракет 13 были сбиты системами ПВО, а одна ракета отклонилась от цели и не представляла угрозы. В своем сообщении в соцсети Truth Social он выразил надежду на достижение мира и гармонии в регионе и призвал Израиль последовать примеру Ирана.

Ранее Reuters и The New York Times сообщили, что Иран уведомил США о предстоящем ударе за несколько часов до атаки. По словам иранских чиновников, ответный удар был направлен на объекты США, но с сохранением возможности деэскалации конфликта.

Атака была нанесена по базе Аль-Удейд — крупнейшей американской военной базе на Ближнем Востоке, где расположены штаб Центрального командования США и около 10 тысяч военнослужащих. Жертв и пострадавших нет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Ирано-израильский конфликт
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Трамп поблагодарил Иран за предупреждение об атаке на базу в Катаре
Ракетные удары по Ирану: как это повлияет на мировую торговлю нефтью
Все материалы сюжета
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