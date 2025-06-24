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Исследование: бизнес меньше беспокоят внешние ограничения и геополитика

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Согласно исследованию «CEO-барометр», подготовленному компанией «Яков и партнеры», проблема внешнеэкономических ограничений для бизнеса утратила свою актуальность. Доля респондентов, отмечающих ее как риск, снизилась с 42% в 2024 году до 20% в июне 2025 года. Также уменьшилось беспокойство по поводу геополитической напряженности: этот фактор выделили 15% респондентов по сравнению с 27% в предыдущем году, передаёт газета "Ведомости".

Исследование было проведено консалтинговой компанией совместно с «Росконгрессом», «Деловой Россией» и Российским союзом промышленников и предпринимателей для Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В нем приняли участие около 150 руководителей компаний из различных отраслей российской экономики, включая банковскую, IT, телекоммуникационную, нефтегазовую, горнодобывающую промышленность, розничную торговлю, химию, энергетику, транспорт и медицину.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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