Россия планирует отменить визы с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном в 2025 году

Россия намерена отменить визовые требования для граждан трех государств — Мьянмы, Иордании и Бахрейна начиная с 2025 года. Это подтвердил руководитель департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

По словам директора департамента, договоренности находятся на завершающей стадии, и подписание соответствующего документа с правительством Мьянмы планируется уже осенью на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Что касается соглашений с Иорданией и Бахрейном, то работа по ним также близка к завершению.

Кондратьев подчеркнул важность заключения аналогичных соглашений с такими крупными государствами региона, как Саудовская Аравия и Малайзия. Их введение значительно расширит туристический поток из указанных стран примерно в два-три раза.

Таким образом, меры направлены на развитие туристических связей и увеличение числа иностранных туристов, посещающих Россию.

Внутренний туризм тоже продолжает демонстрировать уверенный рост. Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), в 2025 году количество внутренних путешествий россиян может вырасти на 8%, достигнув отметки в 98 миллионов поездок. Ранее ежегодный прирост внутреннего туризма составлял около 10–15%. По его словам, отрасль остается одной из наиболее динамично развивающихся сфер российской экономики.