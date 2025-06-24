Новости

Россия планирует отменить визы с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном в 2025 году

Россия намерена отменить визовые требования для граждан трех государств — Мьянмы, Иордании и Бахрейна начиная с 2025 года. Это подтвердил руководитель департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

По словам директора департамента, договоренности находятся на завершающей стадии, и подписание соответствующего документа с правительством Мьянмы планируется уже осенью на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Что касается соглашений с Иорданией и Бахрейном, то работа по ним также близка к завершению.

Кондратьев подчеркнул важность заключения аналогичных соглашений с такими крупными государствами региона, как Саудовская Аравия и Малайзия. Их введение значительно расширит туристический поток из указанных стран примерно в два-три раза.

Читайте также:

Число путешествий в ОАЭ и Египет снизилось
24 июня 2025
Представители ИНК приняли участие во Международном туристическом форуме «Путешествуй» на ВДНХ
23 июня 2025

Таким образом, меры направлены на развитие туристических связей и увеличение числа иностранных туристов, посещающих Россию.

Внутренний туризм тоже продолжает демонстрировать уверенный рост. Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), в 2025 году количество внутренних путешествий россиян может вырасти на 8%, достигнув отметки в 98 миллионов поездок. Ранее ежегодный прирост внутреннего туризма составлял около 10–15%. По его словам, отрасль остается одной из наиболее динамично развивающихся сфер российской экономики.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Туризм 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (1736)


Реклама на сайте

Ирано-израильский конфликт
Трамп провозгласил конец войны между Израилем и Ираном
Инвесторы не верят в эскалацию ближневосточного конфликта
Трамп поблагодарил Иран за предупреждение об атаке на базу в Катаре
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес