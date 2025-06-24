Высокие счета за «коммуналку»? Возможная причина – неисправные счетчики

Расчёт без данных производится по средним значениям, а затем по нормативам, что обычно не соответствует реальному потреблению.

Жители Иркутской области рискуют переплачивать за отопление и горячую воду из-за неработающих общедомовых счетчиков. Только за май энергетики не приняли к расчетам данные 507 приборов учета. Где ситуация самая острая и как проверить, не платите ли вы за «воздух»?

Сломанные или непроверенные счетчики могут ударить по кошелькам жителей Приангарья. По данным «Иркутскэнергосбыта», в мае показания 507 общедомовых приборов учета в девяти городах региона не были учтены при начислении платежей. А это значит, что вместо реального потребления люди могут получать квитанции с завышенными суммами. Больше всего неисправных счетчиков в Иркутске (214), Ангарске (99) и Братске (81).

Также проблемы есть в Усолье-Сибирском, Усть-Илимске, Черемхове и других городах.

Почему показания счетчиков могут не принять к учету?

Причины разные: сам прибор может быть неисправен, срок поверки истек или вмешался человеческий фактор – кто-то из сотрудников управляющей компании забыл передать данные. Жители квартир имеют полное право спрашивать у своей управляющей компании или ТСЖ, как обстоят дела с общедомовым счетчиком: когда его проверяли, когда заменили и передавали ли показания. Обычно это делает старший по подъезду, который потом передаёт информацию остальным жителям.

– Если у ресурсоснабжающей организации нет актуальных данных о том, сколько ресурсов было потреблено, то расчет платы происходит на основе средних значений за два месяца, а затем – на основе нормативов потребления. А это, как правило, не соответствует реальному потреблению. Поэтому цифры в ваших квитанциях могут оказаться значительно выше обычных, – Оксана Придиус, зам.директора по работе с бытовыми потребителями «Иркутскэнергосбыта».

Что делать?