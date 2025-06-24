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МИД России призывает граждан к осторожности на Ближнем Востоке

В связи с эскалацией боевых действий на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел России настоятельно рекомендует российским гражданам, находящимся в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и других странах региона, проявлять максимальную осторожность и соблюдать меры личной безопасности. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова подчеркнула важность следующих мер предосторожности:

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- Избегать приближения к военным объектам и районам критической инфраструктуры.
- Воздерживаться от посещения мест массового скопления людей, таких как торговые центры и транспортные узлы.
- Следовать указаниям местных властей.
- В случае опасности незамедлительно направляться в убежища.
- Ограничить перемещения, особенно в ночное время.

Она также напомнила о необходимости внимательно следить за сообщениями российских загранучреждений, авиакомпаний и туроператоров.

Ранее стало известно, что Иран нанес ответный удар по базе США в Катаре. Президент США Дональд Трамп поблагодарил Иран за предварительное предупреждение о ракетном обстреле, что позволило избежать жертв и серьезных повреждений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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