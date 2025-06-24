Трамп заявил о перемирии между Ираном и Израилем: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Трамп анонсировал перемирие между Ираном и Израилем, ЦБ РФ понизил курсы доллара и евро, в России предложили отказаться от идеи «догнать и перегнать» Запад, а в Иркутской области центр Wildberries решили строить в Ангарске. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Анонс перемирия

Президент США Дональд Трамп объявил о перемирии между Ираном и Израилем. «Поздравляем всех! Израиль и Иран полностью согласились на полное и всеобъемлющее прекращение огня», – сообщил американский лидер и добавил, что «через 24 часа мир будет приветствовать официальное завершение 12-дневной войны».

Снижение курсов

Центральный банк России понизил официальный курс доллара на 24 июня до уровня 78,29₽, евро – 89,83₽, юаня – 10,86₽. При этом днем ранее курс доллара составлял 78,5₽, евро – 90,13₽, юаня – 10,9₽. В соответствии с подсчетами доллар снизился на 20,93 копейки, евро – на 29,68, а юань – на 3,30.

Отказ от гонки с Западом

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов предложил отказаться от цели «догнать и перегнать» технологии Запада, поскольку она не даст никаких конкурентных преимуществ и отвлечет государство от развития в условиях переменчивой геополитики. «Происходящее сейчас – это борьба за будущее. Выигрывает тот, кто уверен, прагматичен и действует на опережение. Важно не фантазировать, что нас ждет там, за горизонтом, а ставить собственные цели», – пояснил РБК эксперт.

Новый логистический центр

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и главный исполнительный директор компании РББ (Wildberries & Russ) Роберт Мирзоян на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о строительстве в регионе логистического центра. В настоящее время, стало известно, где именно появится объект: его разместят в Ангарском городском округе. Предприятие станет одним из крупнейших в регионе и обеспечит работой свыше 6 тысячи человек, а также даст импульс для развития населенного пункта.

Мошенничество на миллионы

Аферистам снова удалось совершить масштабную кражу средств жителей Иркутской области. На уловки преступников попались 18 человек, которые суммарно лишились 13,3 млн рублей. Одной из популярных схем обмана оказалось предложение заработать на инвестициях, необычными – оформление новой медкарты и развода.