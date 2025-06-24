Чемезов: России не нужно догонять и перегонять Запад, важнее собственное развитие

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в колонке для РБК заявил, что России не следует стремиться «догнать и перегнать» Запад в технологических направлениях. Важнее сосредоточиться на собственном развитии в текущих условиях.

Чемезов подчеркнул, что стремление догнать Запад не принесет конкурентных преимуществ и отвлечет от адаптации в изменчивых геополитических и экономических условиях. В недавно принятой стратегии «Ростеха» до 2036 года ставятся амбициозные цели, включая развитие продуктового ряда и экспансию на международные рынки в оборонном и гражданском сегментах.

Чемезов охарактеризовал текущую ситуацию как «борьбу за будущее», где выигрывают прагматичные и действующие на опережение участники. «Важно не фантазировать, что нас ждет там, за горизонтом, а ставить собственные цели. Самим конструировать будущее, а не пассивно наблюдать и гадать, каким оно будет. Иначе будущее нам приготовят другие», — рассуждает он в колонке для РБК. Импортозамещение и технологический суверенитет — это не просто «новая национальная идея», а образ будущего, курс к которому уже проложен.

По его словам перспектива за критическими технологиями, такими как искусственный интеллект и квантовые технологии, которые создают новые отрасли. Чемезов отметил, что Россия находится в равных условиях с зарубежными конкурентами и важно использовать этот момент для развития.