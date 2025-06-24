Названы самые востребованные специалисты Иркутской области на лето 2025 года

Первая тройка за продавцами, менеджерами по работе с клиентами и водителями. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

За последние 30 дней работодатели чаще всего искали в Иркутской области продавцов-консультантов и продавцов-кассиров (965 вакансий), на втором месте по востребованности – менеджеры по продажам и по работе с клиентами (893), на третьем – водители (844).

Год назад топ-три самых массовых профессий был иным.

Наиболее востребованной была профессия водителя, вторую позицию занимали продавцы-консультанты и продавцы-кассиры. Замыкали топ-три специальностей в 2024 году менеджеры по продажам и работе с клиентами.

Кроме того, в двадцатке востребованных специалистов в регионе находятся машинисты, разнорабочие, повара, пекари, кондитеры, бухгалтеры, врачи, электромонтажники, слесари, сантехники, инженеры ПТО, инженеры-сметчики, сварщики, администраторы, кладовщики, инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики, уборщики, официанты, бармены, бариста, автослесари, автомеханики, операторы call-центра, специалисты контактного центра, грузчики.

Наоборот, реже всего местные работодатели искали казначеев, фитнес-тренеров, методологов, метрологов, зоотехников, агрономов, тестировщиков. По всем перечисленным профессиям было открыто от двух до пяти вакансий в регионе.

Ранее аналитики выявили 15 профессий в Иркутской области, где зарплаты в 2-3 раза превышают среднерыночный уровень в 70 тыс. рублей. Лидерами стали геологи с медианной зарплатой 201,7 тыс. рублей и геодезисты с 200 тыс. рублей.