Цены в России: в мае рост замедлился в большинстве регионов

В мае в 59 из 85 регионов России цены выросли меньше, чем в апреле, а в 6 регионах они даже снизились, сообщает Центральный банк. По оценке Банка России, в 41 регионе прирост цен с исключением сезонности составил около 4% и ниже в годовом пересчете.

Центробанк отметил, что рост цен на продовольствие замедлился в 49 регионах, особенно подешевели плодоовощная продукция и сахар, а также продолжилось снижение цен на макароны и крупы. Непродовольственные товары подешевели в 41 регионе, особенно техника и электроника. Наиболее заметно замедлился рост цен на услуги, особенно в транспортной сфере, что произошло в 65 регионах.

Согласно данным Росстата, годовая инфляция в России снизилась в мае до 9,9%. В подавляющем большинстве регионов (в 66) инфляция также замедлилась. Банк России планирует продолжать снижать инфляцию, удерживая высокие ставки в экономике, и прогнозирует, что годовая инфляция вернется к 4% в 2026 году.

Напомним, 6 июня Банк России уже снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20%, после длительного периода, когда она составляла 21% годовых. Эксперты отмечают, что тренд на снижение инфляции очевиден, хотя проинфляционные факторы все еще сохраняются. Они ожидают снижения ключевой ставки к концу года до 17%.