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Рубль укрепляется: доллар на двухлетнем минимуме

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Центральный банк России опубликовал курсы валют на 24 июня, и рубль вновь укрепился по отношению к основным валютам. Официальные курсы на эту дату составляют: доллар — 78,2923 рубля, евро — 89,8388 рубля, юань — 10,8691 рубля.

Аналитики БКС Мир инвестиций объясняют укрепление рубля началом налогового периода.

«Пик фискальных платежей экспортеров приходится на 30 июня, что приводит к увеличению предложения иностранной валюты на рынке, поскольку компании продают ее для выполнения налоговых обязательств», – поясняют эксперты.

Также на старте валютной сессии положительное влияние оказало значительное подорожание нефти, вызванное ударом США по ядерным объектам Ирана. Однако цены на нефть вскоре снизились, нивелировав геополитическую премию, несмотря на рост соответствующих рисков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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