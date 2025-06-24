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Стало известно, где в Иркутской области построят логистический центр Wildberries

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и главный исполнительный директор компании РББ (Wildberries & Russ) Роберт Мирзоян подписали соглашение о строительстве в регионе логистического центра. В настоящее время стало известно, где возведут объект.

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«Ангарский округ становится все более привлекательным для инвесторов. При поддержке федерального и областного правительства мы реализуем  масштабные проекты. Один из таких – логистический центр Wildberries. Место под строительство уже определено. Это наш муниципалитет», – прокомментировал мэр Сергей Петров.

Предполагается, что предприятие станет одним из крупнейших на как в Приангарье, так и в Ангарске. На его базе создадут шесть тысяч рабочих мест. Площадь объекта составит более 150 тысяч квадратных метров. Запланировано оснащение современными автоматизированными системами, включая сортировочное и конвейерное оборудование.

«Масштабный инвестиционный проект станет отличным стимулом развития экономики Ангарского округа. Безусловно, это окажет положительное влияние и на развитие малого и среднего бизнеса», – резюмировал Петров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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