Скрытые ловушки: как не купить ненужные услуги вместе с авиабилетом

Банк России предупреждает потребителей о необходимости быть внимательными при покупке авиа- и железнодорожных билетов на сайтах перевозчиков. Часто на таких сайтах автоматически проставляется согласие на покупку дополнительных страховых услуг, и чтобы отказаться от них, необходимо вручную убрать отметки. Многие потребители не замечают это и обнаруживают, что купили дополнительные услуги, только после оплаты.

Такие «скрытые согласия» могут быть трудно обнаружить, особенно для неопытных пользователей цифровых сервисов. Эта практика может стать причиной жалоб в Роспотребнадзор на навязывание дополнительных услуг.

«Обычно после ввода личных данных для покупки авиабилета потребитель видит окно, где ему доступны дополнительные услуги по выбору. При этом пункты с уже сделанным автовыбором не видны, и человек автоматически нажимает «продолжить». Однако, внимательно изучив содержимое окна, он обнаруживает графы «изменить», хотя из этого так же неясно, что ему пытаются оформить услуги без его ведома. Нажимая «изменить», пользователь переходит во вкладку, где видит, что ему уже подключено страхование за определенную сумму. И лишь после нажатия «изменить» ему дается возможность вручную удалить или изменить количество страховок перед тем, как сохранить изменения», — пояснил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

С 2020 года Банк России борется с навязыванием дополнительных услуг, таких как страхование жизни при покупке билетов или аренде транспортных средств. Законодатель уже сделал шаги для противодействия таким практикам, запретив автоматическое согласие за потребителя. В 2021 году в закон «О потребительском кредите (займе)» было внесено изменение, регулирующее недопущение автоматического согласия на дополнительные услуги.