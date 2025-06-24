Маркировка принесла России 1,2 триллиона рублей: Алиханов о результатах

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что экономический эффект от внедрения маркировки в России составил 1,2 триллиона рублей в виде налоговых и других поступлений в бюджеты всех уровней.

По данным Федеральной налоговой службы, за последние пять лет значительная часть этой суммы была получена за счет обеления рынка табачной продукции — 627 миллиардов рублей. Другие товарные группы также показали ощутимые результаты: молочная продукция — 148 миллиардов рублей, легкая промышленность — 143 миллиарда рублей, обувь — 85 миллиардов рублей, парфюмерия — 35 миллиардов рублей.

Алиханов отметил, что легальный бизнес дополнительно заработал 687 миллиардов рублей благодаря внедрению маркировки.

Напомним, система "Честный знак" была внедрена в России с 2019 года для борьбы с незаконным оборотом товаров. В настоящее время она охватывает широкий спектр продукции, включая икру, молочные продукты, бутилированную воду, табак, обувь, и другие товары. С апреля 2024 года в России действует разрешительный режим на ряд товаров, который через QR-код проверяет качество продукции, не позволяя приобрести некачественный товар. Система распространяется на 16 групп товаров.