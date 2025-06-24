Взрывной спрос на подержанные авто для такси — что стоит за этим?

Сервисы такси и каршеринга активно наращивают закупки легковых автомобилей в лизинг, особенно подержанных моделей. Такой рост спроса объясняется выгодными ценами на машины из стоков лизинговых компаний, а также новым законом о локализации автомобилей для такси, сообщает "Ъ".

В апреле-мае спрос на легковые автомобили для такси и каршеринга вырос многократно, сообщили “Ъ” представители лизинговых компаний. Рост наблюдается как в сегменте новых, так и подержанных автомобилей, причем последний демонстрирует более значительный прирост.

Эксперты прогнозируют, что перевозчики стремятся запастись иномарками заранее, а пик активности придется на весну 2026 года, когда закон вступит в силу.

Напомним, ГосДума утвердила закон о локализации такси в мае 2025 года. После детальных обсуждений с представителями правительства и бизнеса парламентарии внесли изменения в проект документа, направленные на предотвращение рисков возникновения нехватки машин такси. Данный закон разработан по поручению главы государства Владимира Путина, озвученному в июне 2023 года. Тогда президент поручил проработать требования к локализации производств автомобилей такси. Как пояснили эксперты, суть законопроекта заключается в том, чтобы машины такси были преимущественно российского производства либо собирались на территории страны в значительных объемах. Подобная практика широко применяется в разных странах мира.

Цель поддержки отечественных автопроизводителей очевидна, однако реализация проекта вызвала много вопросов. Когда законопроект впервые рассматривался весной предыдущего года, среди предпринимателей появились опасения, что строгие ограничения негативно скажутся на обновлении парка автомобилей и затруднят работу таксистов, работающих самостоятельно. После продолжительного обсуждения с правительством и бизнес-сообществом депутаты пришли к согласованному решению. Итоговая версия предусматривает расширение списка производителей автомобилей, подлежащих использованию в качестве такси.