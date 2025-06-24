Крупные банки массово снизили ставки по вкладам

Теперь вкладчики крупных финорганизаций могу рассчитывать не более чем на 19% годовых.

После снижения ключевой ставки ЦБ до 20% все топ-20 банков сократили доходность по рублевым депозитам. По данным маркетплейса Финуслуги, средние ставки упали на 0,81-1,22 п.п., достигнув 18,77% для трехмесячных вкладов и 17,29% для годовых.

«Июньское снижение стало самым масштабным в 2025 году – в апреле ставки уменьшили только 6 из 20 банков, в марте – 9», – заявляют эксперты.

В среднем ставки после минувшего заседания Банка России упали на 0,81-1,22 п.п., а с начала 2025 года – на 2,75-3,81 п.п. По состоянию на 23 июня 2025 года средняя ставка по трехмесячным вкладам без специальных условий в топ-20 банках составила 18,77%, по полугодовым депозитам – 18,08%, по годовым – 17,29%. Максимальные предлагаемые ставки составляют 20,50%, 19,30%, 19,50% соответственно. Минимальные ставки – 17,20%, 16,33% и 14,68%.

Ранее стало известно, что сбережения россиян к концу 2025 года приблизятся к 70 трлн рублей. Подавляющую часть сбережений россияне хранят в рублях, а доля валютных вкладов к концу года снизится до 6%.