Выставка Даши Намдакова прошла в Китае при поддержке ИНК

Выставка «Бронзовые кочевники» скульптора Даши Намдакова состоялась в Хулун-Буире (Внутренняя Монголия) при поддержке Иркутской нефтяной компании (ИНК).

Фото предоставлено пресс-службой ИНК

Экспозиция работала в Художественном музее в Хулун-Буире в течение месяца. На ней было представлено 24 скульптуры.

В рамках закрытия выставки также прошли мероприятия по художественному и культурному обмену между регионами Китая и России. Российско-китайская культурная программа состоялась по поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, по инициативе и поддержке ИНК.

Фото предоставлено пресс-службой ИНК

Так, дизайнеры и художники из Иркутской области, ансамбль русских народных инструментов «Байкал-квартет» Иркутской областной филармонии провели концерты, показ мод, мастер-классы. В работе творческих мастерских приняли участие около 450 человек – это китайские художники, педагоги по декоративно-прикладному искусству, воспитанники детского сада и кадетской школы, местные жители.

На показе коллекций Евразийской ассоциации этнодизайнеров посетителям представили проект «Этноподиум на Байкале», который существует более 15 лет и объединяет дизайнеров Иркутской области. Были показаны коллекции стилизованных бурятских и русских костюмов «Сибирячка» и «Сестра», русского костюма старожилов Сибири.

Фото предоставлено пресс-службой ИНК

Иркутская нефтяная компания на постоянной основе поддерживает различные мероприятия в сфере культуры на территориях своего присутствия.

Между ИНК и министерством культуры Иркутской области подписано соглашение о сотрудничестве в целях содействия деятельности в сфере культуры и искусства. При поддержке компании реализуются международные и всероссийские музыкальные фестивали. ИНК является генеральным спонсором фестивалей «Звезды на Байкале», культурной акции «Северный десант», международного фестиваля «Байкальский талисман», при ее поддержке проходят фестивали «Ангара Джаз», «КнигаМарт». Также компания оказывает помощь в ремонте и оснащении учреждений культуры, поддерживает социально значимые проекты.