Трамп призывает удержать низкие цены на нефть

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к Министерству энергетики с требованием поддерживать низкий уровень цен на нефть и немедленно приступить к разработке новых месторождений. Своё заявление он опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Держите цены на нефть низко! Я слежу! Вы играете прямо на руку врагу»,— написал Трамп.

По мнению американского лидера, Минэнерго должно начать добычу нефти незамедлительно, поскольку увеличение стоимости сырья создаёт угрозу национальной безопасности.

Цена нефти Brent 22 июня достигла отметки 81,4 за баррель впервые с января. Стоимость топлива резко увеличилась почти на 6%. Рост произошел на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке — США поддержали Израиль, атакуя иранские объекты. После авиаудара Иран предупредил о намерении закрыть Ормузский пролив, через который транспортируется значительная доля мировых поставок нефти и СПГ. Эксперты допускают возможность дальнейшего подорожания сырья до 100 за баррель в случае разрастания конфликта.