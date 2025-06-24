Продажи новых автомобилей в России превысили полмиллиона

С начала 2025 года в России было продано более 500 тысяч новых легковых автомобилей, сообщает агентство «Автостат». По данным за период с 16 по 22 июня, продажи составили 23 585 машин, что на 20,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 52,7% больше, чем неделей ранее.

Эксперты отмечают, что при самом благоприятном сценарии объем продаж в этом году не сможет повторить показатель 2024 года, когда было реализовано 1,57 миллиона автомобилей. Среди факторов, сдерживающих рост рынка, называются высокие цены и их ожидаемый рост из-за индексации утилизационного сбора, высокие ставки по автокредитам, инфляция и отсутствие официальных поставок от ряда зарубежных производителей.

В то же время, по словам участников рынка, складские запасы новых автомобилей у дилеров и импортеров снижаются, что свидетельствует о постепенном сокращении предложения на фоне низкого спроса.