Комплекс для дрифта предложили создать в Иркутске

В Иркутске состоялось заседание комиссии по муниципальному законодательству и правопорядку городской Думы. В его рамках обсудили создание комплекса автоспорта для любителей дрифта в поселке Вересовка.

«На площади 21 гектар планируется сделать трассу для внедорожников, зоны для мото- и авто-кроссов, драгстрипа, дрифт-площадку с зоной отдыха, коммерческими и культурно-развлекательными направлениями», – пояснили в Думе.

Комплекс рассчитывают отделить от жилья, чтобы он не мешал населению, шумоподавляющей стеной. Пока в Иркутска для дрифта используется площадка на острове Конный.

Полноценную концепцию комплекса для дрифта с возможными потенциальными инвесторами намерены представить в сентябре.