Иркутскому аэропорту исполнилось 100 лет

Сегодня аэропорт Иркутска празднует юбилей – ему исполнилось 100 лет. За этот период он вырос из небольшой посадочной площадки в международный авиаузел, который связан воздушным сообщением с 50 городами Российской Федерации и шестью странами мира.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

«Ровно 100 лет назад, в 8:00 утра, в Иркутске приземлилась воздушная эскадрилья из шести самолетов, совершающих исторический перелет по маршруту Москва – Иркутск – Улан-Батор – Пекин под руководством легендарного летчика — Исая Павловича Шмидта», – напомнили в организации.

В настоящее время аэропорт входит в двадцатку аэропортов-миллионников страны. Его пассажиропоток составляет около 4 миллионов человек – это значение планируют увеличить в два раза. Поскольку ежегодно показатели растут, было принято решение ввести в эксплуатацию новый терминал внутренних линий: недавно он принял первых пассажиров. Идет ремонт взлетно-посадочной полосы. Но, главное, запланировано создание нового здания аэропорта, который намерены вынести за черту города. Он будет иметь название «Иркутск-Новый».