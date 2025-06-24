Почему Краснодарский край может стать российской Калифорнией – мнение Олега Дерипаски

Предприниматель Олег Дерипаска предлагает взглянуть на Краснодарский край под новым углом, утверждая, что регион обладает потенциалом стать «новой Калифорнией» при грамотном подходе к территориальному планированию и развитию инфраструктуры. По мнению предпринимателя, возможности края выходят далеко за пределы сельского хозяйства и туризма.

«Юг России — это не просто житница и пляжи. У региона есть все шансы превратиться в новую Калифорнию благодаря развитию инноваций, инфраструктуры и сферы услуг», — написал он в своём Telegram-канале.

Дерипаска подчеркнул, что для реализации этой амбициозной задачи необходимы новые подходы к территориальному планированию, размещению производственных мощностей, развитию транспортно-логистической инфраструктуры и системе образования.

«Краснодарский край может стать крупным центром, ориентированным как на внутренний рынок, так и на растущий интерес со стороны стран глобального Юга. Пора действовать», — призвал он.

Напомним, чем известен штат Калифорния:

- Это самый населённый штат США: в Лос-Анджелесе проживает более 4 миллионов человек.

- Экономический лидер: если бы Калифорния была отдельным государством, она бы заняла пятое место в мире по экономической мощи.

- Центр индустрии развлечений: здесь находится Голливуд — мировая столица кинематографа.

- Развитое сельское хозяйство: крупнейший производитель овощей и фруктов в США, а также риса, хлопка, орехов и винограда.

- Национальные парки: в Калифорнии расположено девять национальных парков — больше, чем в любом другом штате США.