Новости

Авиакомпанию в Иркутске уличили в нарушении прав пассажиров

Регионального авиаперевозчика «ИрАэро» уличили в нарушении прав пассажиров. По итогам проверки компанию привлекли к материальной ответственности.

«В январе-феврале 2025 года авиакомпанией «ИрАэро» в связи с техническими неисправностями воздушных судов допускались длительные задержки вылетов рейсов, при этом резервные воздушные суда не предоставлялись», – пояснили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В связи с выявленными нарушениями генеральному директору авиакомпании внесено представление. Организацию привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 тыс. рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Ирано-израильский конфликт
Трамп провозгласил конец войны между Израилем и Ираном
Инвесторы не верят в эскалацию ближневосточного конфликта
Трамп поблагодарил Иран за предупреждение об атаке на базу в Катаре
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес