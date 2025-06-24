Авиакомпанию в Иркутске уличили в нарушении прав пассажиров

Регионального авиаперевозчика «ИрАэро» уличили в нарушении прав пассажиров. По итогам проверки компанию привлекли к материальной ответственности.

«В январе-феврале 2025 года авиакомпанией «ИрАэро» в связи с техническими неисправностями воздушных судов допускались длительные задержки вылетов рейсов, при этом резервные воздушные суда не предоставлялись», – пояснили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В связи с выявленными нарушениями генеральному директору авиакомпании внесено представление. Организацию привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 тыс. рублей.