Эксперты раскритиковали новую методику расчета доходности облигаций Мосбиржи

Теперь доходность бумаг с пут-офертой теперь рассчитывается к дате погашения, а не к оферте.

Напомним, что 23 июня Мосбиржа ввела изменения в расчете доходности облигаций, что вызвали резкую критику профессиональных участников рынка. По новой методике, доходность бумаг с пут-офертой теперь рассчитывается к дате погашения, а не к оферте, что привело к значительным искажениям показателей. Об этом пишет бизнес-издание РБК.

Например, доходность облигаций «Самолета» упала с 40,47% до 25,39%.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Алексей Корнев также считает, что расчет по бумагам с фиксированным купоном до погашения, а не до пут-оферты является некорректным. «Изменение методики расчета на нас не влияет, кроме как усложняет жизнь и заставляет многое теперь считать вручную», – рассказал эксперт.

По оценкам аналитиков, искажения затронули около 22,5% наиболее ликвидных облигаций. В Мосбирже заявили, что планируют скорректировать отображение данных, добавив доходность к оферте, однако профессиональные участники рынка уже столкнулись с необходимостью проводить дополнительные расчеты вручную.