Бег — это жизнь! В Иркутске прошёл VII Иркутский Международный Слата Марафон

Слата Марафон 2025.

Фото предоставлено организаторами

4 тысячи 212 человек из 21 региона и 78-и муниципальных образований России, а также из трёх зарубежных стран, более 600 клубов и организаций – такова официальная статистика VII Иркутского Международного Слата Марафона, который прошёл в Иркутске 21 июня. По заявлению организаторов, это был безусловный успех. «В этом году событие стало ещё больше и масштабнее, а по количеству участников поставлен семилетний рекорд», – отметил на открытии мероприятия руководитель оргкомитета «Марафоны БАМ» Артём Детышев. Почему популярность бега в Иркутске растёт год от года и зачем профессионалы и любители выходят на старт Слата Марафона – в нашем материале.

Слата Марафон 2025.

Фото предоставлено организаторами

«Иркутск следует общероссийскому тренду»

Традиционно участникам одного из самых массовых беговых мероприятий в Восточной Сибири предлагались на выбор четыре дистанции: 21 километр – полумарафон (два круга по 10,5 км), 10 километров – мини-марафон (один круг), 3 километра – Слата Фан-ран и северная ходьба, и 1 километр – Слата Kids для детей от трёх до восьми лет.

Старт всех забегов, как и всегда, начинался от площади у памятника Александру III, поэтому с раннего утра здесь царила позитивная атмосфера спортивного праздника. Многие участники радовались очередной встрече, фотографировались, обсуждали предстоящий забег и жаркую погоду. Особый дух мероприятия поддерживали выступления спортивно-творческих коллективов, массовые разминки перед стартами, многочисленные команды в ярких костюмах.

Как рассказали организаторы, в этом году мероприятие поддержало рекордное количество участников – 4212 человек, в 2024-м было 3667. По мнению Артёма Детышева, эти цифры наглядно подтверждают, что Иркутск в полной мере следует общероссийскому тренду на растущую популярность бега, который был задан президентом РФ.

– Мы, конечно, идём более мелкими шагами, чем Казанский марафон, где в 2019 году стартовали 8 тысяч человек, а в этом уже 35 тысяч. Но мы повторяем этот тренд, что возможно только при слаженной работе всех организаторов забега: оргкомитета мероприятия с богатым опытом и уровнем компетенций, администрации Иркутска, силовых структур, позволивших сделать красивый маршрут в историческом центре города, огромного волонтёрского корпуса. И конечно, при поддержке и максимальной вовлечённости в проект титульного партнёра – торговой сети «Слата», – подчеркнул Артём Детышев.

Слата Марафон 2025.

Фото предоставлено организаторами

В свою очередь, представители ТС «Слата» отметили, что они гордятся тем фактом, что событие, организованное семь лет назад в честь 15-летия компании, за это время вышло на высокий уровень и стало по-настоящему массовым беговым мероприятием, которое полюбили горожане, что оно вышло за рамки Иркутска и привлекает любителей здорового образа жизни со всей России.

Слата Марафон 2025.

Фото предоставлено организаторами

«Лето нужно встречать только так – спортивно-позитивно»

Основными дистанциями VII Слата Марафона стали 10 и 21 км. Здесь на старт вышли более 1300 человек. Среди них – Анна Жеренцова, инженер-эколог Ангарской нефтехимической компании. В забеге на 10 километров вместе с мужем она участвовала уже третий раз. По её убеждению, бег мотивирует людей объединяться, быть вместе, получать удовольствие и радоваться жизни. Общение с единомышленниками, возможность обрести новые знакомства, Анна назвала одной из привлекательных сторон иркутского спортивного события.

– А ещё Слата Марафон – это стимул развивать свою «карьеру» бегуна. Мне теперь хочется всё больше пробовать себя в разных забегах, а заодно путешествовать. Например, мне нравится международный марафон в Максимихе в Бурятии, который проходит рядом с Байкалом, и я планирую перейти на трейл, чтобы бегать среди красивой природы, – поделилась с нашим изданием Анна.

Самой же многочисленной по количеству заявок по традиции оказалась дистанция «Слата Фан-Ран». В забеге на 3 км приняли участие 2 270, 63% из которых – представительницы женского пола. Также среди участников было очень много семейных команд.

Например, 58-летний Станислав организовал и вывел на старт большую команду в составе жены, двух сестёр, сына и племянника. Сам глава семьи и его 11-летний сын участвовали в забеге уже третий раз, все остальные – первый.

По словам Станислава, он участвует в мероприятии, потому что голосует за здоровье, спорт и позитив.

– Лето нужно встречать только так – спортивно-позитивно, – подчёркнул он.

Как отметил управляющий директор торговой сети «Слата» Дмитрий Ишевский, такие мероприятия объединяют единомышленников и показывают, что массовая физическая культура и спорт доступны, сохраняют заложенные спортивные традиции, а также вовлекают в ведение здорового образа жизни детей и молодёжь.

– И мы прикладываем все усилия, чтобы Слата Марафон вошёл в ежегодную историю города не только как массовое беговое событие, но и как семейный праздник, – прокомментировал Дмитрий Ишевский.

«Во многих случаях нам нужен бег»

Победителем самой серьёзной дистанции Слата Марафона – 21 километр – стал уроженец Саянска 29-летний Максим Шергин. Он – профессиональный лыжник, для которого бег не просто большая любовь, а сама жизнь.

– Бег – это то, что делает, наверное, каждый человек: опаздывает на автобус – бежит, чтобы извиниться перед девушкой – бежит, чтобы кому-то помочь – тоже бежит. Во многих случаях нам нужен бег, и поэтому он, наверное, и есть жизнь, – пояснил чемпион.

Максим рассказал нашему изданию, что участвует в мероприятии пятый раз и в одном из них был даже первым в забеге на марафонские 42 км. В этот раз – после ряда предыдущих неудачных выступлений в Слата Марафоне на дистанции 21 км – победить ему помогли собранность и правильный настрой.

– Но я бегаю не за наградами, а чтобы проверить себя, свою форму, получить удовольствие, улучшить свой предыдущий результат. А если выиграл, конечно, прекрасно, – признался Максим.

Слата Марафон 2025.

Фото предоставлено организаторами

Тем не менее, все победители Слата Марафона получили заслуженные медали, грамоты и ценные подарки от организаторов и партнёров мероприятия. Кроме этого, каждый участник на всех дистанциях получил заслуженную медаль финишёра. В этот раз на ней был отчеканен облик знакового места на карте Иркутска – мемориала «Вечный огонь».

«Хочу отметить очень дружескую атмосферу»

Дмитрий Лясковский, советник председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк (участвовал в забеге на 10 км):

– Сбер всегда в гуще спортивных событий и традиционно участвуют в Слата Марафоне. В нашем коллективе много сотрудников, которые серьёзно готовятся к этому мероприятию, чтобы пробежать дистанции 10 и 21 километр. Я тоже стараюсь каждый год участвовать в Слата Марафоне, и у меня уже собралась коллекция медалей финишёра, которые я размещаю дома на видном месте.

Впечатления от мероприятия остались самые приятные. Организаторы всегда молодцы, но в этом году с точки зрения проведения забегов всё прошло очень чётко. Я и свою дистанцию пробежал, и смог посмотреть, как другие участники бежали три километра. Особенно хочу отметить очень дружескую атмосферу: кроме того, что участники сами друг друга поддерживали, очень классную поддержку мы получали от волонтёров, которые стояли буквально через каждые 100-200 метров и подбадривали бегунов кричалками: «Вперёд! Мы в вас верим!»

В рамках подготовки и продвижения Слата Марафона уже пять лет реализуется проект «Беги красиво», в котором принимают участие только представительницы прекрасного пола. В течение пяти недель 50 девушек готовятся к соревнованиям под руководством профессиональных тренеров, чтобы эффективно использовать все достижения тренировочного процесса на дистанции «Слата Фан-ран» протяжённостью 3 километра. Кроме спортивной составляющей в проекте много других интересных активностей, которые заряжают позитивными эмоциями и драйвом. На фоне других любителей бега они выделялись яркими бирюзовыми футболками.

Примечательно, что в VII Слата Марафоне представительство женщин впервые превысило мужской состав участников (52 и 48 процентов соответственно)

VII Слата Марафон в цифрах

2 270 человек участвовали в забеге на 3 км

1 017 человек – на 10 км

286 участников бежали 21 км

Более 600 детей собрал детский забег «Слата-кидс 1 км»

В забегах участвовали 2 014 (48%) мужчин

2196 (52%) женщин

Самый взрослый участник – Альвина Кодгачинова, 86 лет (Иркутск)

Слата Марафон 2025.

Фото предоставлено организаторами

Слата Марафон 2025.

Фото предоставлено организаторами