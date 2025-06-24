«Голос ИркАЗа» прошел в Шелехове

Вокальный фестиваль состоялся в третий раз и собрал на стадионе «Металлург» около 2000 гостей.

Фото: Алексей Шульгин

На конкурс исполнителей от Шелеховского района, Иркутска и Усолья-Сибирского поступило более 100 заявок. Экспертное жюри отобрало 37 артистов, среди них талантливые сотрудники Иркутского алюминиевого завода и творческие жители области.

– Мы рады, что с каждым годом наш фестиваль становится масштабнее. У нас на заводе уже есть свои звезды, которые выступают не только на региональном уровне, но и на общероссийском, – Артем Фоминых, директор Иркутского алюминиевого завода.

Фото: Алексей Шульгин

Одним из важнейших приоритетов деятельности РУСАЛа является развитие территорий, где работают предприятия компании. Мы находим возможность инвестировать средства в улучшение качества жизни и повышение комфорта проживания жителей – реализуем социальные проекты, развиваем спортивную и культурную инфраструктуру города.

Вокальный фестиваль – часть большой социальной работы, которую проводит РУСАЛ. Традицию развивать города ответственности заложил 25 лет назад основатель компании Олег Дерипаска.

Фото: Алексей Шульгин

В этом году помимо ярких выступлений конкурсантов, все гости фестиваля могли поучаствовать в розыгрыше больших портативных колонок, поиграть и сфотографироваться с ростовыми куклами – трансформерами, а вечером увидеть зрелищное огненное шоу и яркий фейерверк.

– Шелеховская территория очень сильна традициями. Причем традиции есть как у ИркАЗа, так и у Шелеховского района. И вот мы видим, как зарождается новая традиция. Голос ИркАЗа проходит всего лишь в третий раз, а это уже большой устойчивый фестиваль. Люди приходят сюда с удовольствием, во-первых, послушать, но самое главное - с желанием выступить, – Максим Модин, мэр Шелеховского района.

Фото: Алексей Шульгин

– Благодаря Иркутскому алюминиевому заводу в Шелехове появился новый праздник, который полюбился жителям. Теперь каждое лето в городе начинается с «Голоса ИркАЗа», – Алексей Тенигин, глава города Шелехова.

Победителями в номинации «Мужское соло» стал литейщик ИркАЗа Вячеслав Агальцов, в «Женском соло» – Светлана Бочарова, в «Авторской песне» – Людмила Ситникова, лучшим ансамблем стала вокальная группа «ТриНити». А приз зрительских симпатий выиграла группа дирекции по электролизному производству ИркАЗа, большинство гостей выбрали их в онлайн-голосовании.