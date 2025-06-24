Сотрудницу МФО осудили за хищение 3,6 млн рублей в Иркутской области

Она оформляла займы на клиентов без их ведома.

Боханский районный суд приговорил 25-летнюю бывшую сотрудницу микрокредитной организации к 4 годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, за год женщина оформила 196 фиктивных займа на 3,6 млн рублей, используя данные 83 клиентов компании без их ведома.

Часть похищенных 1 млн рублей осужденная потратила на личные нужды, остальные деньги направила на погашение долгов для сокрытия преступления.

«Осужденная вину в преступлении признала. С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновную к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении.

Суд также удовлетворил иск компании о взыскании с виновной 1 млн рублей в качестве возмещения ущерба.

Ранее в Иркутске осудили местную жительницу и риелтора по факту мошенничества с материнским капиталом. Женщины незаконно его обналичили.