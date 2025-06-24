Как Трамп добился перемирия между Ираном и Израилем: подробности от Axios

Издание Axios с ссылкой на источники раскрывает подробности, как США удалось достичь соглашения о прекращении войны между Ираном и Израилем. Активные усилия президента Дональда Трампа начались вскоре после удара американских бомбардировщиков B-2 по трем ключевым ядерным объектам Ирана.

Представитель Белого дома сообщил, что Трамп поручил своему посланнику Стиву Уиткоффу передать Ирану предложение о переговорах для завершения конфликта. Однако Тегеран отказался от диалога, заявив, что дипломатия возможна только после ответного удара по американским объектам, передаёт газета "Ведомости".

Axios отмечает, что перед ракетной атакой на авиабазу Аль-Удейд в Катаре Иран заранее проинформировал администрацию Трампа через Катар о времени и целях удара.

«Сразу после атаки иранцы направили Белому дому сообщение по закрытому каналу, что не планируют дальнейших ударов по американским объектам», — поясняет издание.

Белый дом, в ответ, через Катар подтвердил, что США не будут отвечать на удар и выразил готовность возобновить переговоры с Ираном. Трамп затем связался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху для согласования условий прекращения огня, а также провел переговоры с эмиром Катара Тамимом Аль Тани. Вице-президент США Джей Ди Вэнс обсуждал детали с премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани, который передавал сообщения Ирану. После согласования всех условий Трамп объявил о прекращении огня в своем посте в Truth Social.

Напомним, военные действия начались 13 июня, когда израильские силы начали масштабную атаку на объекты иранской ядерной инфраструктуры. Вскоре последовали удары США по ключевым ядерным центрам Ирана. Несмотря на усилия международного сообщества и предупреждение Ирана о готовящемся нападении, стороны конфликта остались далеко друг от друга по вопросам дальнейших шагов.