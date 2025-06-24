На что сибиряки разрешают детям тратить деньги в интернете?

В России формируются новые принципы детского онлайн-шопинга, показывает опрос ВТБ. Согласно его результатам, родители готовы оформлять банковские продукты и давать разрешение на покупки в интернете, но только при наличии ограничений и контроля за тем, что именно приобретают дети.

Более трети россиян считают оптимальным возрастом для начала самостоятельных покупок в интернете — 14–15 лет.

В Сибири такого мнения придерживаются 43% отпрошенных – один из самых высоких показателей по стране. В целом большинство (76%) называет возраст от 10 лет и старше приемлемым для первых онлайн-трат.

Более половины опрошенных жителей Сибири уже завели своим детям отдельные банковские карты или готовы это сделать при условии установления лимитов по расходам (19% и 35% соответственно). Еще 22% согласны выпустить карту или платежный стикер для подростков старше 14 лет. Лишь 8% респондентов не планируют оформлять финансовые продукты для детей.

С покупками ребенка в интернете без разрешения сталкивались многие сибиряки: 9% отметили, что подобные ситуации происходили неоднократно, еще 15% — что они были единичными. Больше всего семей, где дети всегда заранее спрашивают разрешения на покупки, в Южном федеральном округе (38% против 28% в среднем по стране).

Около 60% россиян считают допустимыми онлайн-траты детей до 14 лет на книги и образовательные подписки.

В Сибири их число составляет 57% и 56% соответственно. При этом на Дальнем Востоке реже других готовы разрешать покупки книг (48%), а на Урале — оплачивать подписки на образовательные сервисы (45%). Около 40% всех опрошенных не возражают против онлайн-покупок одежды. Менее трети одобряют расходы на музыкальные сервисы, лишь каждый пятый – траты на внутриигровые покупки, а всего 5% родителей разрешают донаты блогерам.

Наиболее популярные способы проверки детских трат — родительский контроль в банковских приложениях (60%) и смс-уведомления о транзакциях (52%). Почти половина россиян также устанавливает лимиты и запреты на покупки. В Сибирском федеральном округе чаще других отмечают, что не используют ограничений и полностью доверяют детям: об этом заявили 14% опрошенных.

Большинство россиян (75%) считают, что ответственность за финансовое поведение детей в интернете лежит на родителях, и лишь 5% считают, что бремя лежит на онлайн-платформах, обязанных внедрять меры защиты и механизм подтверждений.