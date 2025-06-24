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Более 100 разновидностей пионов представят на выставке в Иркутске

Выставка цветов «Пиономания» пройдет в Иркутске в 1 по 3 июля. Жители и гости города смогут увидеть более 100 разновидностей пионов отечественной и зарубежной селекции.

Будут представлены такие сорта, как Pink Cotton Candy, Circus Circus, Олимпиада 80, Тайфун и многие другие. Посетители смогут полюбоваться простыми, махровыми, полумахровыми, анемовидными, корончатыми и экзотическими цветками.

Также у желающих будет возможность получить полезные советы по выращиванию и уходу за растениями от опытных цветоводов из Иркутска, Ангарска и Шелехова.

Цветочная экспозиция будет работать на улице Ленина, 54 1 и 2 июля с 10:00 до 18:00, 3 июля – с 10:00 до 15:00.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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