Более 100 разновидностей пионов представят на выставке в Иркутске

Выставка цветов «Пиономания» пройдет в Иркутске в 1 по 3 июля. Жители и гости города смогут увидеть более 100 разновидностей пионов отечественной и зарубежной селекции.

Будут представлены такие сорта, как Pink Cotton Candy, Circus Circus, Олимпиада 80, Тайфун и многие другие. Посетители смогут полюбоваться простыми, махровыми, полумахровыми, анемовидными, корончатыми и экзотическими цветками.

Также у желающих будет возможность получить полезные советы по выращиванию и уходу за растениями от опытных цветоводов из Иркутска, Ангарска и Шелехова.

Цветочная экспозиция будет работать на улице Ленина, 54 1 и 2 июля с 10:00 до 18:00, 3 июля – с 10:00 до 15:00.