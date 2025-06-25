Группа «Илим» прогнозирует рост рынка гофроматериалов вопреки снижению спроса

Владимир Шошин, управляющий директор по продажам на внутреннем рынке, СНГ и прочему экспорту Группы «Илим», оценил развитие российского рынка гофроматериалов на 29-й Международной выставке упаковочной индустрии RosUpack.

Согласно экспертной оценке «Илим», прогнозируется сокращение объемов производства основных групп российских товаров, требующих упаковки, к концу 2025 года по сравнению с 2024 годом. Наибольшее снижение ожидается в сегментах бытовой техники, строительных материалов, напитков и косметики.

Рынок гофроматериалов испытывает давление из-за снижения спроса на гофротару и ввода новых мощностей макулатурных производителей. Уровень загрузки макулатурных производств с начала года снизился до 80%, что является самым низким показателем за последнее десятилетие.

Несмотря на сложную ситуацию, Группа «Илим» прогнозирует рост рынка на 2% в текущем году и не менее 4% в 2026–2028 годах. Ожидается восстановление спроса во второй половине 2025 года благодаря сезонным факторам. При этом возможны задержки в реализации инвестиционных проектов из-за высокой ключевой ставки. К 2028 году потребление гофроматериалов может увеличиться на 700 тыс. тонн, что повысит уровень загрузки производства до 87%.

Упаковочные материалы являются вторым по значимости продуктом Группы «Илим» после целлюлозы. В 2024 году компания выпустила 1,3 млн тонн упаковочных материалов, часть которых была произведена на новом целлюлозно-картонном комбинате в городе Усть-Илимске Иркутской области.

Группа «Илим» — один из лидеров целлюлозно-бумажной промышленности России и крупнейших российских поставщиков продукции в Китай и другие страны Азии. В 2024 году компания произвела 3,9 млн тонн продукции, что составляет 76% всей товарной целлюлозы, 18% упаковочных материалов, 26% белых бумаг и 3% гофроупаковки в России. Более половины продукции экспортируется в КНР.