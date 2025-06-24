S7 увеличивает число рейсов Иркутск-Бангкок до семи в неделю

С 7 июля S7 Airlines увеличивает частоту рейсов по маршруту Иркутск-Бангкок до семи в неделю. Теперь по вторникам к рейсу в 9:55 добавится дополнительный рейс, вылетающий из Иркутска в 5:05 утра и прибывающий в Бангкок в 10:05 по местному времени. Обратный рейс из Бангкока будет отправляться в 11:25 и прибывать в Иркутск в 18:45. Время в пути составит около шести часов, сообщают в пресс-службе компании.



«Дополнительный рейс сделает расписание более удобным не только для жителей Иркутска, но и для трансферных пассажиров из других городов, таких как Санкт-Петербург, Владивосток и Петропавловск-Камчатский», — отметил Игорь Веретенников, директор по стратегии S7 Group. Помимо рейсов в Бангкок, S7 продолжает полеты из Иркутска в Паттайю и планирует возобновить рейсы на Пхукет и из Новосибирска в Бангкок.

Перелеты выполняются на самолетах Boeing 737-800.

Напомним, 11 июня в аэропорту Иркутска открылся новый терминал внутренних линий, что стало важным шагом для улучшения условий обслуживания пассажиров. Новый терминал, площадью 2,6 тысячи квадратных метров, оснащен зонами выдачи багажа, ожидания и трансфера, а также современными системами безопасности. Его строительство началось в 2023 году и завершилось осенью 2024 года.

В 2024 году иркутский аэропорт обслужил рекордные 3,95 млн пассажиров. В 2023 году он был в лидерах по приросту числа пассажиров среди российских аэропортов, увеличив объем перевозок на 44% до рекордных 3,787 млн человек.