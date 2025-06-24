Путин подписал закон о создании национального мессенджера

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому функционал российских цифровых сервисов, включая государственные, финансовые и коммерческие, будет объединен в одном приложении. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующие документы.

Созданием и внедрением нового сервиса займется организация, которую назначит российское правительство. Она должна соответствовать двум основным требованиям: быть российским юридическим лицом с сайтом или сервисом, имеющим более 500 тысяч российских пользователей в день, и иметь возможность размещать рекламу и работать через предустановленные приложения. Также у этой организации должны быть исключительные права на программу, внесенную в реестр российского ПО.

Через новую платформу пользователи смогут подписывать документы с помощью усиленной электронной подписи и передавать данные о себе из единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Это позволит удостоверять личность с помощью цифрового ID, что упростит такие процессы, как заселение в гостиницу или покупки, требующие подтверждения возраста.

Также платформа будет включать образовательные сервисы и чаты учебных заведений. С 1 сентября 2025 года приложение станет обязательным для предустановки на смартфоны, планшеты и другие устройства. В этот же день вступит в силу правило о необходимости отдельного оформления согласия на обработку персональных данных.

Сервис будет развиваться на базе мессенджера Max, разработанного компанией ВК.