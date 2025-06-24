Благоустройства парка «Комсомольский» в Иркутске будут добиваться через суд

В Иркутске в рамках гарантийных обязательств провели обследование благоустроенных в 2024 году территорий по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». В ходе инспекции были выявлены недочеты.

Представители мэрии Иркутска посетили парк «Комсомольский». Здесь до 1 июня подрядчик должен был устранить замечания по третьему этапу благоустройства территории. Недочеты нашли при первичном обследовании весной этого года. В настоящее время выявлены неровности укладки и разносорт плитки. Устранения дефектов будут добиваться через суд.

Также был осмотрен сквер «Ирис» на бульваре Рябикова. Срок устранения замечаний по этой территории – 1 июля. Подрядной организации необходимо переложить плитку на части прогулочных дорожек и резиновое покрытие, укрепить игровой детский комплекс, переустановить качели, досеять газон, заменить саженцы деревьев, которые не пережили зиму.

Аналогичные мероприятия с плиткой, газоном и озеленением предстоит выполнить подрядчику на бульваре «Солнечный» в тот же срок. Кроме того, нужно будет покрасить перголы.

В случае, если недочеты по этим общественным пространствам не исправят, в суд также направят претензии.