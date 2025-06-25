Стало известно имя третьего кандидата на пост губернатора Иркутской области

Трехдневные выборы губернатора пройдут в Иркутской области в сентябре. Накануне стало известно имя третьего кандидата, который примет в них участие. Им стал самовыдвиженец Сергей Гагаркин.

«Кандидату необходимо собрать в поддержку самовыдвижения 9 123 подписи избирателей. А также пройти «муниципальный фильтр»: получить 239 подписей депутатов представительных органов и глав муниципалитетов», – пояснили в региональном избиркоме.

Гагаркин является пенсионером. В Приангарье он известен тем, что участвует в различных выборах. Свою кандидатуру он выдвигал на предыдущие губернаторские выборы, а также выборы мэра Ангарска и Усолья-Сибирского.

Конкуренцию самовыдвиженцу в этом году составят действующий губернатор Приангарья Игорь Кобзев и экс-глава региона Сергей Левченко.