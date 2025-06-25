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Участок с Арбитражным судом Иркутской области передадут в федеральную собственность

Состоялось заседание комиссии по собственности и экономической политике Думы Иркутска. В рамках мероприятия было одобрено решение о передаче двух площадок в городе в федеральную собственность.

«На этой территории размещено здание Арбитражного суда Иркутской области. Соответствующее обращение поступило в администрацию города от председателя суда», – пояснили в Думе.

Комиссия по собственности и экономической политике одобрила безвозмездную передачу двух муниципальных земельных участков на пересечении улиц 4-я Советская и Седова в федеральную собственность.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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