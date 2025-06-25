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Запущен трансграничный турмаршрут на Байкал по Великому чайному пути

Трансграничный туристический маршрут «Путешествие на Байкал», связавший Забайкальский край, Республику Бурятия и Иркутскую область, запустили в России. Он проходит по историческому коридору Великого чайного пути.

Как отмечает Российский союз туриндустрии, в период с 29 мая по 4 июня группа из 24 туристов из Китая отправилась в поездку по нему, посетив города Забайкальск, Борзя, Чита, Улан-Удэ, Байкальск, Иркутск, а также знаковые места на острове Ольхон и в поселке Листвянка.

Маршрут является востребованным: до середины сентября 2025 года по нему планируется отправить еще около 20 групп туристов, численность каждой из которых составит до 30 человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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