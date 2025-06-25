Спрос на земельные участки в Иркутской области с начала года снизился на 13%

Спрос на участки под ИЖС в Приангарье с начала года упал на 13%. Цена сотки на июнь 2025 года составила 396 тыс. рублей. В среднем по России популярность участков выросла на 3%, достигнув максимальных значений в Москве (1,2 млн рублей), Дагестане и Санкт-Петербурге (по 1,1 млн рублей). Данные приводит «Циан Аналитика».

При этом в 34 регионах зафиксировано снижение цен, наиболее значительное – в Курганской (-29%) и Кировской (-19%) областях.

«На рост цен влияет динамика спроса – он сейчас на 10% выше, чем год назад. К сегменту земельных участков есть заметный интерес, в том числе со стороны тех, кто хотел бы вложиться в недвижимость, но купить дом или квартиру при текущих ценах и ипотечных ставках не получается – тут ниже порог входа, – комментирует Елена Бобровская, эксперт «Циан Аналитика». – С марта 2025 года вступил в силу ФЗ №307, устанавливающий трехлетний срок освоения земельных участков, что может снизить инвестиционный спрос».

Одновременно предложение участков увеличилось на 22%, что объясняется активностью застройщиков, распродающих земельные активы из-за перехода на эскроу-счета в загородном строительстве. Наибольший прирост предложения отмечен в Чечне (в 2 раза), Владимирской (+84%) и Ростовской (+76%) областях.

Эксперты отмечают, что введение механизма эскроу-счетов усложнило работу небольших строительных компаний в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В Приангарье в последние годы ИЖС активно развивалось, однако в этом году ожидается спад. Такой прогноз озвучила Ирина Маджара, руководитель ипотечного центра «Альфа-Банка» в Иркутске, в интервью SIA.RU.

«В 2024–2025 годах рынок столкнулся с серьёзными вызовами: завершением программы «Господдержка 2020», изменениями в государственном регулировании строительства ИЖС по договорам подряда, переходом на расчёты через эскроу-счета, а также новыми изменениями в сельской ипотеке. Всё это оказывает влияние на сектор ИЖС», — пояснила Ирина Маджара.

Она добавила, что отрицательная динамика станет заметной уже во второй половине 2025 года — начале 2026 года, поскольку текущие проекты реализуются по договорам, заключённым в 2024 году.