Разведка США: удары по Ирану не уничтожили ядерную программу, а лишь задержали её

По оценке разведки США, удары по ядерным объектам Ирана не уничтожили их полностью, как утверждал Дональд Трамп, а лишь отбросили развитие иранской ядерной программы на несколько месяцев назад, сообщают CNN и The New York Times. В Белом доме эти выводы назвали ошибочными.

Согласно оценке разведывательного управления Пентагона, подготовленной на основе анализа повреждений, основные компоненты ядерной программы Ирана остались целыми. Запасы обогащенного урана могли быть заранее перемещены, а центрифуги практически не пострадали. Ущерб в основном ограничился наземными сооружениями, передаёт РБК.

Эксперт по вооружениям Джеффри Льюис подтверждает, что Иран может быстро восстановить программу, используя подземные объекты и запасы урана. По его словам, создание ядерной бомбы возможно в течение пяти месяцев.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял об уничтожении иранских ядерных объектов, отметив, что удары были точными и нанесены с применением мощных бомб. Однако пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт в соцсети X назвала утечку оценки разведки попыткой дискредитировать Трампа и американских летчиков.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что программа Ирана была «значительно» отброшена назад, но отметил отсутствие информации о местонахождении около 400 кг высокообогащенного урана. МАГАТЭ призывает к прекращению огня для возобновления контроля за ядерными объектами.

24 июня Трамп анонсировал прекращение огня между Израилем и Ираном после 12 дней боевых действий, однако Израиль сообщил о продолжающихся атаках и обещал решительный ответ. Тегеран опроверг эти заявления, а Трамп призвал Израиль воздержаться от дальнейших бомбардировок.