Акции ВК подскочили на 7% после новости о национальном мессенджере

Акции ВК резко выросли, отыграв значительные потери предыдущих трёх сессий. Цена бумаг поднялась почти на 7% и достигла 271 рубля. Позитивным фактором стала новость о подписании президентом РФ закона о создании национального мессенджера. Согласно закону, разработкой и запуском многофункционального сервиса обмена информацией займётся организация, назначенная правительством России.

Аналитики БКС Мир инвестиций отмечают, что пока неясно, каким образом компания сможет монетизировать новый мессенджер. Однако, исходя из зарубежного опыта, существует множество вариантов, и успешная реализация проекта может повысить оценку ВК. Всё будет зависеть от конкретных деталей реализации.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому функционал российских цифровых сервисов, включая государственные, финансовые и коммерческие, будет объединён в одном приложении. Через эту платформу пользователи смогут подписывать документы с помощью усиленной электронной подписи и передавать данные из единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Это позволит удостоверять личность с помощью цифрового ID, упрощая такие процессы, как заселение в гостиницу или покупки, требующие подтверждения возраста.

Платформа также будет включать образовательные сервисы и чаты учебных заведений. С 1 сентября 2025 года приложение станет обязательным для предустановки на смартфоны, планшеты и другие устройства. По данным РБК, сервис будет развиваться на базе мессенджера Max, разработанного компанией ВК.