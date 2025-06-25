Новогодние праздники 2026 могут стать длиннее: инициатива Госдумы

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил продлить новогодние праздники в 2026 году до 11 января, ссылаясь на возможность переноса выходных дней. Он подчеркнул, что в условиях высокого уровня стресса людям необходимо «нормально отдохнуть», сообщает ТАСС.

31 декабря 2025 года уже объявлено выходным, а официальные праздники продлятся с 1 по 8 января 2026 года. Поскольку 8 января выпадает на четверг, Нилов предложил сделать 9 января нерабочим, чтобы продлить отдых до 11 января, с первым рабочим днем 12 января.

Депутат считает, что один рабочий день 9 января не будет эффективным, так как люди будут брать отпуск за свой счет. Он предлагает перенести выходной с 3 или 4 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, на 9 января.

Нилов также поднял вопрос о закреплении 31 декабря в качестве выходного дня, предлагая сделать 8 января рабочим. Это обеспечит гарантированные восемь дней отдыха с 31 декабря по 7 января, а дополнительные выходные можно использовать для продления майских праздников.

Он отметил, что непостоянство в вопросе 31 декабря приводит к «календарной вакханалии», и предложил перенести выходной с 8 января на 31 декабря, чтобы избежать путаницы и ненужных обсуждений.