Креативный прорыв: как Россия планирует увеличить вклад творческих индустрий в экономику

Белый дом активно работает над созданием комплексной системы поддержки креативных индустрий в России. Власти надеются, что благодаря этой поддержке вклад «творческого» бизнеса в экономику увеличится до 6% к 2030 году, по сравнению с 4,1% в 2024 году. Одна из ключевых задач — четкое определение границ креативных индустрий, как отметил глава Минэкономики Максим Решетников на стратегической сессии правительства, поскольку текущая классификация ОКВЭД не всегда отражает реальную ситуацию в отраслях.

24 июня на стратегической сессии у премьер-министра Михаила Мишустина обсуждалось развитие креативной экономики. Этот сектор включает 16 направлений, связанных с интеллектуальной деятельностью, где основными ресурсами являются идеи и человеческий капитал. По данным Росстата, в 2024 году доля «творческого» бизнеса в ВВП России составила 4,1% (7,5 трлн руб.), а к 2030 году власти планируют увеличить её до 6%. Михаил Мишустин подчеркнул необходимость создания системы поддержки, учитывающей особенности каждой индустрии, и эффективного взаимодействия между бизнесом, федеральной и региональной властью.

Минэкономики ранее подготовило предварительный перечень креативных индустрий, в который вошло более 50 видов деятельности по 16 направлениям. Среди них народные художественные промыслы, арт-индустрия, культурное наследие, отдых и развлечения, мода, книжное дело, исполнительские искусства, кино, телепрограммы и фильмы, программное обеспечение, видеоигры, медиа и СМИ, реклама и пиар, дизайн, архитектура и урбанистика, гастрономия и музыка.

Для выстраивания эффективной поддержки одна из главных задач — четко определить границы индустрий: разобраться с ОКВЭД и состыковать их с реестрами предприятий креативных индустрий, заявил на стратсессии глава Минэкономики Максим Решетников. Классификатор ОКВЭД не всегда адекватно отражает отраслевую реальность: так, многие компании, значительная часть выручки которых формируется за счет креативных продуктов, формально относятся к другим секторам. Минэкономики предлагает перейти от классификации «креативного» бизнеса по формальному ОКВЭД к учету фактической структуры выручки, сформировать реестр креативных индустрий и донастроить классификатор — детализировать коды, выделив более узкие подклассы (например, отдельный код для разработки видеоигр и интерактивного ПО), а также ввести новые специализированные коды для появившихся профессий и индустрий.

Для развития «творческого» бизнеса регионам нужны не только инструменты (знания, инфраструктура, специфические точечные решения), но и институциональные основы управления индустриями, считают в Минэкономики. Для этого в ведомстве предлагают регионам принять свою законодательную базу и развернуть комплекс институтов поддержки креативных индустрий.

Также нужно разобраться с защитой интеллектуальной собственности. «Если перестанем защищать контент ушедших с рынка компаний, население отучится платить и за российский контент. При этом, если защищаем всех, нужно подумать о сборах в пользу западных правообладателей: возможно, стоит их направить на защиту своих»,— заявил Максим Решетников. Кроме того, требуется решить задачу экспорта: как заметил в своем выступлении Михаил Мишустин, многие российские творческие продукты уже сейчас пользуются спросом за рубежом.

Венера Петрова