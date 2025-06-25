Больше IT-специалистов в Иркутской области зарабатывают топ-менеджеры и геологи

Хотя программисты в Приангарье в среднем зарабатывают 100 тыс. рублей, некоторые профессии существенно опережают их по уровню дохода.

Согласно данным рекрутингового сервиса hh.ru, коммерческие директора получают предложения с зарплатой 200 тыс. рублей, операционные директора – 175 тыс. рублей, а генеральные – 150 тыс. рублей.

Среди высокооплачиваемых рабочих специальностей лидируют геодезисты (197,7 тыс. рублей), геологи (195,4 тыс. рублей) и машинисты (184,8 тыс. рублей). В IT-сфере самые высокие зарплаты у руководителей групп разработки (215 тыс. рублей), DevOps-инженеров (175 тыс. рублей) и системных аналитиков (162,5 тыс. рублей).

Ранее эксперты назвали самые востребованные специальности в Иркутской области на лето 2025 года. Первая тройка за продавцами, менеджерами по работе с клиентами и водителями.