Студенты корпоративной группы ИНК успешно завершили обучение в Усть-Куте

Студенты корпоративной группы Иркутской нефтяной компании (ИНК) в Усть-Кутском промышленном техникуме (структурное подразделение ИКАТиДС) успешно завершили обучение.

Программу прошли 22 студента по специальности «Слесарь по КИПиА». Финальным этапом стала сдача демоэкзамена на площадке Иркутского завода полимеров. Теперь выпускникам гарантировано трудоустройство на предприятие со статусом «молодой специалист».

Обучение длилось два года по специальному учебному плану, разработанному техникумом совместно с ИНК. Программа включала специализированные курсы с акцентом на промышленную безопасность, экологию и корпоративные ценности компании. Помимо теории, студенты прошли оплачиваемую практику на производственных объектах ИНК, включая Иркутский завод полимеров.

Вторая корпоративная группа продолжает обучение в техникуме. Приемная кампания на новый набор продлится до 15 августа и стартует по нескольким направлениям подготовки «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» в рамках которого возможно получение рабочих профессий «Электромонтер по РиОЭ», «Слесарь по КИПиА», «Оператор котельной» и других смежных профессий, востребованных в компании.

Подробная информация о поступлении доступна на сайте колледжа .

В этом году ИНК стала работодателем-партнером топливно-энергетического кластера федерального проекта «Профессионалитет». Базовой организацией кластера выбран Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства (ИКАТиДС), структурным подразделением которого является Усть-Кутский промышленный техникум. С 1 сентября 2026 года в техникуме будут запущены новые практико-ориентированные образовательные программы. ИНК окажет поддержку в оснащении современными лабораториями и обеспечит студентов стажировками на своих объектах. В настоящее время ведется подготовка к запуску программ: обучение управленческих команд, закупка оборудования и создание новых учебных зон.

Участие в проекте «Профессионалитет» позволит студентам освоить востребованные профессии в нефтегазовой отрасли и получить гарантированное трудоустройство на ведущие предприятия региона. Это часть комплексной программы ИНК «Школа-Вуз-ИНК» по подготовке молодых специалистов, которая реализуется с 2018 года.