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ЦБ РФ: Рецессии нет, но экономика России замедляет рост

В настоящее время в России рецессии не наблюдается, но происходит плавное замедление темпов экономического роста, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган на коммуникационной сессии в Новосибирске. Экономика уходит из состояния перегрева, и важно ориентироваться на оперативные индикаторы, такие как бизнес-климат, передаёт Прайм.

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«Сейчас рецессию мы явно не наблюдаем, мы наблюдаем плавное замедление темпов роста… Мы понимаем, что находимся в некоем переломном моменте с точки зрения охлаждения экономической активности, разворота инфляционных трендов, и нам крайне важно ориентироваться на оперативные индикаторы, и в этом смысле индикатор бизнес-климата нам очень помогает», – отметил он.

По мнению Гангана, некоторые эксперты ошибочно характеризуют текущую ситуацию как рецессию. Экономическая ситуация неоднородна: в некоторых отраслях, таких как черная металлургия и нефтегазовый сектор, наблюдается снижение с высоких уровней предыдущих лет. Однако в других секторах, например, в фармацевтике и производственном оборудовании, продолжается рост.

Он подчеркнул, что это замедление роста экономики связано с выходом из перегрева и является нормальным процессом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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