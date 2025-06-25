Программу параллельного импорта могут продлить

Минпромторг России рассматривает возможность продлить действие механизма параллельного импорта до 2026 года.

«За период своей работы параллельный импорт доказал свою эффективность. При этом его ежемесячный объем последовательно снижался. Сейчас он составляет порядка 2 млрд долларов в месяц, хотя на пике эта сумма была в три раза больше. Это тесно связанно с развитием российских производств необходимых товаров, а также поставок продукции, произведенной в дружественных странах», – рассказали газете «Известия» в пресс-службе Минпромторга РФ.

Эксперты отмечают, что параллельный импорт остается критически важным для фармацевтики, медицины и станкостроения, где импортозамещение требует времени. Однако механизм сталкивается с проблемами – отсутствием сервисного обслуживания техники и сложностями с поставками высокотехнологичных товаров из-за вторичных санкций. По данным аналитиков, в 2023 году через параллельный импорт ввезено товаров на 40 млрд долларов, что помогло избежать дефицита на рынке.

Ранее Минпромторг планировал сократить поток параллельного импорта в Россию. Таможня позволит ввозить в страну лишь определенные бренды. Прежде перечень товаров, которые можно импортировать без согласия правообладателя, ограничивался исключительно категориями. Например, духи, одежда и микроэлектроника.